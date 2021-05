Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, Cconcursul Eurovision se va desfașura complet diferit, din cauza masurilor impuse de autoritați in contextul pandemiei de coronavirus. Roxen a inregistrat demo-urile pieselor, demo-uri pe care le-a trimis ulterior reprezentanților juriului, iar aceștia au ales piesa ”Amnesia” pentru a reprezenta…

- Eric Clapton, 76 de ani, a criticat „propaganda” cu privire la siguranța vaccinului, susținand ca a avut o „reacție dezastruoasa” dupa ce s-a imunizat cu serul AstraZeneca, in februarie. Legendarul chitarist britanic susține ca reacția a fost atat de severa incat s-a temut ca nu va mai putea canta vreodata,…

- Imagine Dragons, trupa caștigatoare a premiilor GRAMMY®️, a lansat videoclipul piesei „Cutthroat” cu Olivia Munn. Asculta piesele: https://umusic.lnk.to/ImagineDragonsPR Regizat de Matt Eastin și avandu-l la bord si pe actorul Adrian Martinez, videoclipul o surprinde pe Munn la DMV. Aflandu-se intr-o…

- Proiectul timișorean Thy Veils a lansat „The Vibrant Decennary”, un album ce cuprinde 16 ȋnregistrari live din perioada 2010-2020. Pus ȋn ordine invers cronologica, noul album ȋncepe cu momentul colaborarii dintre Thy Veils și artiștii casei de discuri Psihodrom din decembrie 2020, continua cu inregistrarile…

- In timp ce Parlamentul eston dezbatea despre schimbarile climatice, Tarmo Kruusimae, deputat al partidului Isamaa, pasionat de rock, a avut o idee mai buna: deși a declarat ca dorește sa puna o intrebare in timpul dezbaterii, cind i-a venit rindul, a fost vazut savurind o țigara electronica, in timp…

- Psihodrom Records anunța lansarea celei de-a doua compilații realizata de artiști ai muzicii electronice contemporane (prima fiind lansata la sfarșitul anului trecut). Aceasta conține exclusiv...

- Interpreta de succes Alisha Mitza a lansat recent o noua piesa intitulata „Draga mama, azi e ziua ta”. „Piesa noua este dedicata tuturor mamelor din univers”, dezvaluie interpreta. De menționat ca, versurile sunt scrise de Alisha Mitza, Cezar Ciucium și Mihai Ciucium. Muzica și producția: Cezar Ciucium.…

- Foarte multi tineri si adolescenti, dar nu numai, asculta pe strada muzica in casti, la MP3 player sau la telefoanele mobile. De asemenea, inclusiv in transportul public se asculta in acest mod muzica de catre majoritatea oamenilor. Volumul este setat de regula, la maximum, depasindu-se pragul admis…