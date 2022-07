Zoe Wees a lansat single-ul Third Wheel

Stiri pe aceeasi tema

- Claire Rosinkranz a lansat single-ul „i’m too pretty for this”. Cantecul are o atmosfera prezenta la sfarșitul anilor 90, aducandu-ne in minte acele single-uri epice, speciale pentru adolescenți, de la Blink-182 și The Offspring. Ca intotdeauna, Claire are propria ei perspectiva asupra lucrurilor –…

- YUNGBLUD a lansat single-ul “Don’t Feel Like Feeling Sad Today”. Piesa este scrisa de artist și Matt Schwartz și produsa de catre Chris Greatti. Aceasta ofera o imagine a ceea ce urmeaza pe al treilea sau album „YUNGBLUD”, care urmeaza sa fie lansat pe 2 septembrie. Videoclipul, regizat de Tom Pallant…

- Bow Anderson a lansat single-ul “Selfish”. Piesa vine dupa hitul viral „20s” al starului pop. Totodata, artista a realizat turnee alaturi de Mimi Webb, Ella Eyre și Tom Walker. Single-ul „Selfish” este o razbunare de la Bow Anderson, inspirat de un fost care a cerut sa o susțina in turneu, dar și de…

- Aitch a lansat single-ul “1989”. Dupa anunțul albumului sau de debut “Close to Home”, la inceputul acestei saptamani, Aitch impartașește noul sau single evocator, „1989″. Construit pe refrenul irezistibil din single-ul marca The Stone Roses, „Fools Gold”, „1989″ este o juxtapunere inteligenta a doua…

- Mahmood și Blanco au lansat, impreuna cu MEDUZA, „Brividi Remix”. Dupa ce au caștigat editia de anul acesta a Festivalului SanRemo, cei 2 artiști vor reprezenta Italia la Eurovision Song Contest 2022. Piesa originala a acumulat peste 110 milioane de stream-uri și a fost certificata cu 4 discuri de platina…

- Tiesto, iconița internaționala caștigatoare a unui Grammy, certificata cu platina, a lansat un nou videoclip muzical pentru „The Motto”, cu forța pop Eva Max. Filmat in Los Angeles, noul videoclip arata un grup de dansatori și se inspira din moda stilului de dans iconic, scrie www.music4all.ro Single-ul…

- Ioan Popovici, solistul formației FlareHead a lansat prima sa piesa sub nume propriu, single-ul Voyager avand parte și de un videoclip. „Prima mea piesa vorbește despre puterea de a schimba lucrurile, de a ne schimba propriul destin… de a avea aceasta curiozitate… de a-ți asuma acest risc. Pentru mine…

- Evelina Negru lanseaza prima sa piesa oficiala dupa participarea din cadrul emisiunii concurs „Superstar”. Melodia se numește „Traiam in paradis”, este compusa in studiourile DeMoga Music, fiind lansata alaturi de MediaPro Music & Universal Music Romania.“In aceasta perioada complicata pentru fiecare…