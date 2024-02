Vrei sa știi daca ești unul dintre cei ghinioniști? Vezi care sunt cele cinci semne din zodiacul chinezesc care vor avea ghinion in 2024.Vrei sa știi daca ești unul dintre cei ghinioniști? Vezi care sunt cele cinci semne din zodiacul chinezesc care vor avea ghinion in 2024.Dragonul este aventuros și indrazneț, in timp ce Cainele este loial și precaut. Dragonul este carismatic și dominant, in timp ce Cainele este umil și cooperant. Dragonul este optimist și increzator, in timp ce Cainele este realist și vigilent. Aceste diferențe pot provoca ciocniri și neințelegeri intre ei, fiind dificil pentru…