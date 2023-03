Stiri pe aceeasi tema

- Echipa italiana Udinese a invins sambata, pe teren propriu, scor 3-1, formatia AC Milan, intr-un meci contand pentru etapa a 27-a din Serie A, anunța news.ro.Udinese a deschis scorul prin Pereyra, in minutul 9, iar milanezii au reusit sa egaleze prin Ibrahimovic, in minutul 45+4, dintr-un penalti…

- Atacantul lui AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, a fost convocat in lotul echipei naționale a Suediei, dupa un an de absența, pentru meciurile de calificare la Campionatul European impotriva Belgiei și Azerbaidjanului, la sfarșitul acestei luni, a anunțat, mie

- Zlatan Ibrahimovic a revenit pe teren la AC Milan, la 9 luni dupa accidentare. Atacantul suedez, in varsta de 41 de ani, a trecut peste problemele medicale și și-a facut apariția in meciul AC Milan – Atalanta 2-0, din Serie A. „Ibra” a fost introdus in repriza a doua, la scorul de 1-0 pentru „rossoneri”.…

- AC Milan a fost condusa in deplasarea de la Lecce cu 2-0, dar a revenit și a reușit egalarea, in etapa a 18-a din Serie A. Ciprian Tatarușanu a fost din nou titular pentru formația pregatita de Stefano Pioli.

- A avut loc un omagiu ravașitor pentru legendarul Gianluca Vialli, inainte de Juventus – Udinese. Au fost momente emoționante pe stadionul „Batranei Doamne”, inaintea meciului din etapa a 17-a din Serie A. Gianluca Vialli s-a stins din viața la varsta de 58 de ani și a indurerat lumea fotbalului. Omagiu…

- Zlatan Ibrahimovic și-a schimbat look-ul, iar videoclipul postat a facut furori in mediul online. Atacantul suedez de la AC Milan, ajuns la 41 de ani, continua sa se antreneze ca in prima tinerețe. „Ibra” s-a operat la genunchi in luna mai a anului trecut și n-a mai jucat de atunci. Totuși, suedezul…

- AC Milan, cu portarul roman Ciprian Tatarusanu titular, a invins-o cu 2-1 in deplasare pe Salernitana, miercuri, in primul sau meci din acest an in Serie A, in cadrul etapei a 16-a, transmite presa internationala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Gennaro Gattuso (44 de ani), fost jucator la AC Milan, acum antrenor la Valencia, este „foarte entuziasmat” ca a gasit la Campionatul Mondial un fotbalist care sa-i semene: Sofyan Amrabat, „inchizator” marocan de la Fiorentina. Ca jucator, Gennaro Gattuso a avut mare succes. A caștigat Campionatul Mondial…