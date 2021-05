Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat duminica, la o dezbatere organizata cu ocazia Zilei Europei, ca „Romania corporativa” trebuie sa inceapa sa plateasca ce se cuvine, „așa cum o fac firmele romanești, așa cum fiecare roman iși platește taxele și impozitele care se cuvin”. Ciolacu a aratat ca, in…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat duminica, la Palatul Snagov ca politicienii romani nu au reusit „sa foloseasca Uniunea Europeana ca pe un mijloc de a imbunatati viata oamenilor” si a subliniat faptul ca PNRR nu trebuie ratat, „asa cum s-a ratat intrarea in Schengen”.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica, in cadrul evenimentului "Ziua Europei - un proiect european pentru Romania" organizat la Palatul Snagov, ca punerea in aplicare in tara noastra a Pilonului european al drepturilor sociale "trebuie sa fie o prioritate pentru toata lumea, indiferent…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a facut un inventar al problemelor cu care s-a confruntat Romania in pandemie si a comentat modul in care coalitia de guvernare isi va exercita atribuțiile politice conform acordului semnat, dupa doua zile de negocieri.

- Liderul deputaților alianței USR-PLUS din Parlament, Ionuț Moșteanu, ii acuza pe cei de la AUR ca legitimeaza extremismul. Moșteanu spune ca inclusiv Marcel Ciolacu indeamna la nerespectarea regulilor și adopta ideile reprezentanților AUR. Citește și: Analiza │ Romania este condusa de ardeleni:…

- Președintele PSD, buzoianul Marcel Ciolacu, continua seria intalnirilor cu inalți diplomați de la ambasadele din Romania. Azi, parlamentarul a avut o intrevedere cu reprezentantul Franței. „Am discutat astazi cu E.S. doamna Ambasador Laurence Auer despre experiența Franței in ceea ce privește accesarea…

- Ioan Turc anunța ieri validarea, de catre PNL, a lui Adrian Crișan la șefia Agenției Antidoping. Acest lucru s-ar putea sa aiba consecințe grave. Mai exact, Romaniei i s-ar putea interzice participarea la competiții sportive internaționale. PNL BN a propus, la inceputul lunii ianuarie, pe campionul…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, atrage atentia Foto:facebook.com/CiolacuMarcel Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, atrage atentia ca România risca sa piarda 30 de miliarde de euro, bani europeni, daca nu vine cu proiecte concrete de dezvoltare. Liderul social-democrat afirma ca…