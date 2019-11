Ziua veteranilor - Nicolae Ciucă, omagiu militarilor români ucişi în lupte El a participat la o ceremonie militara si religioasa dedicata Zilei veteranilor, in cadrul careia a subliniat ca eroismul militarilor romani decedati in misiuni externe "au facut ca Romania si Armata Romaniei sa fie apreciate in intreaga lume". "11 noiembrie a devenit prin traditie o zi cu o insemnatate deosebita pentru militarii Armatei Romaniei. Este ziua in care cinstim si onoram faptele de vitejie ale camarazilor nostri, veteranii teatrelor de operatii, cei care prin profesionalismul, curajul si dedicarea dovedite in ultimele decenii in misiunile desfasurate in cele mai dificile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

