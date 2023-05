Stiri pe aceeasi tema

- 21 mai – Sfinții Constantin și Elena, parinții Sfintei Cruci. Ce nu ai voie sa faci in aceasta zi. Tradiții și superstiții Pe 21 mai sunt sarbatoriți Sfinții Imparați Constantin și Elena. ”Cei intocmai cu Apostolii”, sunt pomeniti in Biserica Ortodoxa iar sarbatoarea este strans legata de taina si puterea…

- La zi de mare sarbatore, doresc sa urez cele mai bune ganduri si urari de sanatate, fericire si infinite impliniri alaturi de cei dragi, tuturor argeșenilor ce poarta numele Sfinților Imparați Constantin și Elena! La mulți ani! SANDU NICHITA, președinte ARGCOMS SCM

- Catedrala Patriarhala iși va serba duminica hramul istoric, Sfinții Imparați Constantin și Elena, iar cu aceasta ocazie va fi proclamata canonizarea Sfantului Ierarh Neofit Cretanul, Mitropolitul Țarii Romanești, transmite basilica.ro

- Anul acesta revin sarbatorile campenești in localitațile din zona Muscel, pandemia și, in unele cazuri, constrangerile bugetare sau orgoliile suspendand distracția in ultima perioada. Inceputul va fi facut chiar pe 21 mai, de Sfinții Imparați Constantin și Elena, cu ziua comunei Bughea de Sus, apoi,…

- Cu ocazia cinstirii Sfantului Cuvios Irodion de la Lainici, Parohia „Sfinții Imparați Constantin și Elena” din municipiul Ramnicu Sarat și-a sarbatorit al doilea hram. Manifestarile au debutat luni, 1 mai 2023, la orele serii, cand pr. paroh Nicolae Cane a savarșit Acatistul Sfantului Irodion. In continuare,…

- Ieri, pentru credinciosi a fost o sarbatoare a bucuriei. Ortodocsii si greco catolicii au sarbatorit „Floriile”. Azi, ca de altfel toata saptamana, este o perioada de tristete. Oamenii se imbraca in negru, ajuna si postesc mai aspru, sunt milosi, pland si se tanguiesc. In biserici se oficiaza rugaciuni…

- Cu durere și intristare sufleteasca, dar și cu multa nadejde in Hristos Domnul, Cel inviat din morți, aducem la cunoștința slujitorilor sfintelor altare, a viețuitorilor din manastiri și a tuturor credincioșilor, ca Ieromonahul Calinic Dobrinescu, viețuitor al Manastirii “Sfinții Imparați Constantin…

- Marți, 28 martie 2023, zi in care Biserica noastra face pomenirea Sfantului Cuvios Ilarion cel Nou, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a efectuat o serie de vizite pastorale in protopopiatul Campeni. Incepand cu ora 10.00, Ierarhul nostru, insoțit de parintele protopop Andrei…