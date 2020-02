Stiri pe aceeasi tema

- Un apel la 112 a anunțat joi dupa-amiaza un incendiu produs pe platforma industriala de la intrarea in Dej dinspre Gherla. Din primele informații, focul s-a declanșat la o magazie de materiale de construcții, cu o suprafața de aproximativ 400 mp. In interior este depozitat polistiren. La incendiu au…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un avertisment de tip cod galben de ceața pentru județul Cluj. Avertismentul este valabil vineri, 3 ianuarie, pana la ora 12.00. Conform meteorologilor, sunt afectate localitațile Turda, Campia Turzii, Gherla, Apahida, Mihai Viteazu, Bonțida, Iclod, Luna,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa, valabile in orele urmatoare, in localitati din judetele Cluj, Mures si Harghita. Potrivit meteorologilor, pana la ora 9:00, in judetul Cluj, in localitatile: Turda, Campia Turzii, Gherla,…

- Pompierii voluntari de la Gherla și un echipaj de la Detașamentul din Dej au intervenit sambata in jurul orei 14,30 la un incendiu declanșat la o locație de pe strada Fizeșului din Gherla, in zona fostei fabrici de caramida. foto primita de la Adriana Un fum gros s-a ridicat dincolo de gardul imobilului,…

- FOTO – Arhiva Un grav accident de circulație, soldat cu o persoana decedata și doua persoane ranite, a avut loc vineri seara, in jurul orei 18:20, pe DN1C, pe raza localitații Coplean, comuna Cașeiu. Potrivit primelor informații, conducatoarea unui autoturism, o femeie in varsta de 44 ani, din Cațcau,…

- FOTO – Arhiva Luni, 16 decembrie 2019, incepand cu ora 12, in sala de festivitați a Liceului Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” din Dej va avea loc ceremonia de instalare pe fațada liceului a placii care atesta dobandirea distincției „Label France Education”. „Label France Education” este o marca de…

- Un accident rutier s-a produs luni seara in jurul orei 20 pe varianta ocolitoare a municipiului Gherla. Evenimentul a avut loc pe centura, la intrarea in Bunești dinspre Baile Baița și au intervenit echipaje ale pompierilor de la Detașamentul din Dej, echipaje medicale și poliția. Din primele informații,…