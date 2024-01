Stiri pe aceeasi tema

- „Vorbim de o perioada mai rece decat in mod obișnuit. In aceasta dimineața au fost actualizate alertele meteorologice, informarea meteorologica ramanand in vigoare pana joi, la ora 10:00, pentru ca ne așteptam ca in aceasta noapte, in special in partea de nord, centru și est a țarii, minimele termice…

- Meteorologii ANM au emis, duminica dimineața, o avertizare Cod galben de vant, polei și ninsori in Moldova, Dobrogea și jumatatea de est a Munteniei, valabila pana marți dimineața. In noaptea de marți spre miercuri va fi ger in nord, centru și est, cu minime termice de pana la -20...-18 grade, informeaza…

- Anunț de ultim moment pentru romani! Vremea se schimba de Revelion. Prognoza meteo a fost actualizata astazi, 31 decembrie 2023. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in noaptea dintre ani. Iata unde va ninge și unde temperaturile cresc radical in decursul zilei de astazi.

- "Vom avea o vreme mai calda in ultima zi a anului 2023. Maximele la scara intregii tari, in 31 decembrie, vor fi cuprinse intre 5 pana la 12-13 grade, cu 12 grade in Capitala. De asemenea, in noaptea trecerii in noul an 2024 va fi o vreme mai calda decat in mod obisnuit, pentru ca minimele pe parcursul…

- Vremea se schimba radical de saptamana viitoare. Conform prognozei meteoorologilor pe 4 saptamani, de Craciun și de Revelion se anunța temperaturi mai ridicate decat cele obișnuite pentru aceasta perioada.

- Meteorologul Florinela Georgescu, director in cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, a anunțat cum va fi vremea de Craciun și de Revelion.„In ceea ce privește sarbatorile de iarna, raspunsul cel mai simplu pe care il pot da acum este ca toate aceste episoade cu precipitații mai spre ninsoare…

- Mai mult de jumatate de tara este sub atentionare cod galben de vant pana sambata dimineata, informeaza ANM. In intervalul 02 noiembrie, ora 22 – 04 noiembrie, ora 03 vor fi intensificari ale vantului, conform meteorologilor. ”Vantul se va intensifica treptat, pe parcursul noptii de joi spre vineri…