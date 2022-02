Ziua Națională a Lecturii marcată de elevii Școlii Gimnaziale „Ovidiu Hulea”, din Aiud Lumea minunata a carților a fost astazi, 15 februarie 2022, cadrul perfect in care s-au aflat elevii Școlii Gimnaziale „Ovidiu Hulea”, din Aiud. Aceștia au marcat prima Zi Naționala a Lecturii in Romania, instituita pentru „promovarea și incurajarea cititului” printr-un minunat marș al carților și al cititorilor. Lectura ramane una din activitațile necesare dezvoltarii individuale, iar printre altele am reușit sa facem o ”strategie” prin care sa ințelegem ca ”a citi” trebuie sa se confunde cu a doua noastra natura. Nu trebuie sa lasam sa treaca nici macar o zi fara sa citim un minim de 10 pagini… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

Sursa articol si foto: albaiuliainfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toți elevii Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Zalau au marcat Ziua Naționala a Lecturii printr-o serie de activitați special concepute in vederea stimularii interesului pentru lectura individuala/colectiva și de a dezvolta gustul pentru lectura, punand in valoare cunostintele dobandite la diferite…

- Lumea minunata a carților a fost astazi cadrul perfect in care s-au aflat elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”. Aceștia au adus cu ei carțile preferate sau carțile pe care le citesc in acest moment pentru a marca prima Zi Naționala a Lecturii in Romania, instituita pentru „promovarea…

- Toți elevii Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Zalau au marcat Ziua Naționala a Lecturii printr-o serie de activitați special concepute in vederea stimularii interesului pentru lectura individuala/colectiva și de a dezvolta gustul pentru lectura, punand in valoare cunostintele dobandite la diferite…

- Incepand din acest an, Romania are o Zi Naționala a Lecturii! Intr-o țara in care sub 10% dintre cetațeni cumpara o carte pe an, rolul școlii devine esențial in a cultiva o activitate aparent desueta, lectura, ca preocupare menita sa ne salveze dintr-un univers superficial, un univers in care dam…

- Elevii și cadrele didactice vor intrerupe astazi, 15 februarie, programul obișnuit din timpul cursurilor, pentru a citi. Ministerul Educației a decis ca, din acest an, Romania va avea o Zi Naționala a Lecturii pentru a incuraja cititul. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat zilele trecute,…

- Orar schimbat in toate școlile din țara, pe 15 februarie, de Ziua Naționala a Lecturii. Sorin Cimpeanu, ministrul Educatiei a anuntat ca de Ziua Nationala a Lecturii, celebrata pe 15 februarie, in toate scolile, programul se modifica astfel incat, indiferent de disciplina prevazuta in orar, de la ora…

- Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu a anuntat joi, 10 februarie, ca de Ziua Nationala a Lecturii, celebrata pe 15 februarie, in toate scolile, programul se modifica astfel incat, indiferent de disciplina prevazuta in orar, de la ora 11:00 si pana la ora 14:00, vor fi organizate activitati de lectura…

- Incepand din acest an, Romania are o Zi naționala a lecturii, care a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis pe 14 ianuarie anul acesta. Astfel, marți, 15 februarie, de Ziua Naționala a lecturii, toate cadrele didactice vor face activitați de citire cu elevii, indiferent de specializarea sau…