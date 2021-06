Muzica militara a Brigazii 18 Cercetare Supraveghere „Decebal” organizeaza miercuri 30 iunie, de la ora 19.00, un concert aniversar cu prilejul sarbatoririi Zilei Muzicilor Militare. Concertul va avea loc in foișorul situat in Parcul Central. Programul „Concertului aniversar” cuprinde lucrari și aranjamente orchestrale de: Iosif Ivanovici, D. Shostakovich, Johann Strauss, Franz Watz, Ionel Croitoru, Paul […] Articolul Ziua Muzicilor Militare, marcata la Timișoara cu un concert in Parcul Central a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .