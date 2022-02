Duminica, 13 februarie, este marcata Ziua Mondiala a Radioului – World Radio Day – in semn de apreciere pentru acest influent mijloc de informație și cultura. Aceasta zi a fost proclamata la 3 noiembrie 2011, de catre cea de-a 36-a Conferinta generala a UNESCO, ratificata de Adunarea Generala a UNESCO din decembrie 2012 si marcheaza prima emisie a postului de radio al Națiunilor Unite, in anul 1946, cu 76 de ani in urma. In 2022, deviza acestei zile este „Radio si incredere”, in legatura cu faptul ca radioul continua sa reprezinte unul dintre cele mai de incredere si accesibile instrumente media…