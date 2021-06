Stiri pe aceeasi tema

- Imagini demne de cascadorii rasului, surprinse in aceasta dimineața in Parcul Herastrau, in timpul evenimentului organizat de Ziua Mondiala a Bicicletei, la care participa și președintele Romaniei, Klaus Iohannis.

- Orasele prezentului au fost construite pentru automobile, dar trebuie sa fie redate cetatenilor, iar in acest sens este nevoie de un efort al autoritatilor, a declarat, joi, presedintele Klaus Iohannis, la o dezbatere pe tema transportului sustenabil in Romania, organizata de Asociatia Green Revolution,…

- Președintele Klaus Iohannis, a declarat, joi, cu ocazia Zilei bicicletei, ca autoritatile ar trebui sa asigure o legislatie corespunzatoare si drumuri sigure pentru biciclisti si pentru pietoni. De asemenea, seful statului a mai precizat ca in Romania este foarte dificil sa circuli cu bicicleta pentru…

- Primarul general, Nicusor Dan, si ministrul Mediului, Tanczos Barna, participa, joi, la un eveniment pentru a marca Ziua Mondiala a Bicicletei. Cei doi au mers pe bicicleta, in zona Parcului Herastrau, fiind asteptat si presedintele Klaus Iohannis. ”Pistele de biciclete trebuie facute pe zeci…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, și ministrul Mediului, Tanczos Barna, au fost cat pe ce sa cada de pe biciclete la sosirea in Parcul Herastrau, unde are loc o dezbatere chiar de Ziua mondiala a bicicletei. S-a intamplat dupa ce un alt participant s-a dezechilibrat și era sa cada peste ei.

- De Ziua Mondiala a Bicicletei, primarul Capitalei, Nicușor Dan, participa la o dezbatere pe tema transportului sustenabil in Romania, organizata de Asociatia “Green Revolution” in Parcul Herastrau din București, la Roaba de Cultura. Acesta a sosit la even

- Presedintele Klaus Iohannis, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, si primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, participa, joi, la o dezbatere pe tema transportului sustenabil in Romania organizata de Asociatia "Green Revolution" la Roaba de Cultura din parcul Herastrau, de Ziua…

- Presedintele Klaus Iohannis, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, si primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, participa, joi, la o dezbatere pe tema transportului sustenabil in Romania organizata de Asociatia "Green Revolution" la Roaba de Cultura din parcul Herastrau, de Ziua…