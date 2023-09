Filiala teritoriala Bacau-Neamț a Ordinului Arhitecților din Romania (OAR) sarbatorește Ziua mondiala a arhitecturii, marcata anual pe 2 octombrie, cu vernisarea expoziției de arhitectura și urbanism „Bacau-versiuni. De la planșeta la realitate”. Expoziția va fi amenajata in Piața Tricolorului, din Bacau, iar vernisajul va avea loc luni, 2 octombrie, de la ora 14,00. Vernisajul, parte […] Articolul „Ziua mondiala a arhitecturii”, sarbatorita in Bacau apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! .