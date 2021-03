Stiri pe aceeasi tema

- ■ incendiul a izbucnit intr-o camera de hotel ■ a fost activat Planul Rosu de Interventie ■ din fericire, a fost vorba de un exercitiu ■ Un incendiu devastator a avut loc in dimineata de 22 martie 2021 in Durau, iar incendiul de la o camera aflata la etajul al treilea al unui hotel ameninta […] Articolul…

- ■ declaratia apartine lui Gabriel Radulescu, antrenorul CSM Ceahlaul ■ pietrenii incep returul la Suceava, cu Foresta, meciul fiind extrem de important ■ CSM Ceahlaul este in fata primului meci din returul campionatului Ligii 3, unul extrem de important pentru gruparea nemteana in tentativa de a se…

- ■ inculpatul, de loc din Neamt, a fost arestat la Brasov ■ prin metoda Accidentul mai multe persoane au fost tepuite cu 25.000 dolari, circa 70.000 lei si 150 euro ■ Un nemtean arestat preventiv de magistratii din judetul Brasov care-l acuza de 10 infractiuni de inselaciune prin metoda „Accidentul“,…

- ■ in cadrul actiunii de verificare au fost aplicate peste 150 de sanctiuni in valoare de 108.000 de lei ■ 114 au fost pentru depasirea regimului legal de viteza ■ 39 de soferi au devenit pietoni ■ totul s-a intimplat intr-o singura zi ■ Intr-o singura zi, politistii rutieri nemteni au aplicat peste…

- ■ directorul medical al SMU Roman a preferat sa paraseasca, de la 1 februarie, echipa de conducere si sa ramina doar... medic ■ doctorul Oana Onu a cerut conducerii unitatii sanitare s-o elibereze din functie ■ directorul medical al unitatii va fi doctorul Iulia Bora ■ O afirmatie a redactorului Monitorul…

- ■ institutia de cultura a organizat diverse actiuni pe 15 ianuarie, cand s-au implinit 171 de ani de la nasterea poetului Mihai Eminescu Biblioteca Judeteana „G.T. Kirileanu“ a organizat numeroase manifestari dedicate Zilei Culturii Nationale, la implinirea a 171 de ani de la nasterea poetului Mihai…

- ■ judecatorii de la Curtea de Apel Ploiesti au respins contestatiile in anulare ca inadmisibile ■ sentinta, in favoarea comunei Bicaz-Chei, este irevocabila ■ Victorie irevocabila in instanta, pentru comuna Bicaz-Chei, Neamt, in dosarul privind Cheile Bicazului. Sentinaa a fost data de judecatorii de…

- ■ valorile termice intra la apa ■ se depreciaza atit regimul termic diurn, cit si cel nocturn ■ precipitatiile sub forma de ploaie se transforma in zapada ■ Vremea a fost nesperat de calda in aceasta iarna, iar pina acum au fost valori termice peste media perioadei. A fost mai cald decit ar fi normal…