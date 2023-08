„Ziua Marinei”, sărbătoarea tradițională a Galațiului, celebrată cazon, fără entuziasmul de altă dată Mii de galațeni au participat pe Faleza Dunarii la festivitațile prin care a fost marcata „Ziua Marinei”, sarbatoarea tradiționala a Galațiului, orașul in care foarte mulți locuitori sunt marinari sau constructori de nave. Legatura Galațiului și a galațenilor cu marinaria este una foarte puternica, de sute de ani. Galațiul este cel mai mare port maritim de la Dunare, dar și capitala construcțiilor de nave din Romania, prin Șantierul Naval și unica Facultate de Arhitectura Navala din țara, dar și prin singurul Institut de Cercetari și Proiectari Navale. Pentru ca in multe familii navigația sau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

