Stiri pe aceeasi tema

- Crucea Roșie - Filiala Timiș a lansat proiectul Banat pentru Ucraina. Din aprilie și pana in octombrie se vor organiza o serie de evenimente de strangere de fonduri pentru a-i sprijini pe ucraineni. Primul eveniment are loc vineri, in Parcul Rozelor din Timișoara, un fel de festival al faptelor bune,…

- VIDEO| Mini-vacanța de 1 MAI, la Rapa Roșie in județul Alba: Cel mai mare festival de aeromodelism din Romania, o tradiție locala VIDEO| Mini-vacanța de 1 MAI, la Rapa Roșie in județul Alba: Cel mai mare festival de aeromodelism din Romania, o tradiție locala Pasionati de aeromodelism din toata tara,…

- Pentru al patrulea an consecutiv, Asociația Acasa in Banat va derula proiectul „Color the Village”, in cadrul caruia, timp de trei zile, sute de voluntari vor renova fațadele unor case. In acest an, proiectul se va desfașura in zona montana a județului Timiș, unde vor fi renovate fațadele a 30 de case…

- Asociația „Acasa in Banat” a inceput campania „Dar din dar”, prin care dorește ca in pragul sarbatorilor pascale sa ajute cu alimente neperisabile și produse de ingiena cat mai multe familii aflate in pragul saraciei din județele Timiș și Caraș-Severin. „In condițiile actuale, prin scumpirea alimentelor…

- Printr-o hotarare de Guvern, a fost aprobat un mai vechi proiect al CJ Dambovița, pentru un nou stadion la Targoviște, in timp ce Primaria orașului tot lucreaza la reabilitarea celui vechi, iar Chindia joaca de 3 ani „acasa” numai prin vecini. Cristian Stan, primarul din Targoviște, a oferit primele…

- O mașina inmatriculata in Belgia, cu un șofer bihorean care transporta migranți indieni spre Timișoara, a fost reperata de polițiști in zona localitații Racașdia din județul Caraș-Severin. „In data de 8 aprilie 2022, in jurul orei 06:00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera…

- Cei de la Asociația Acasa in Banat vor renova doua mori de apa din Ilidia. Se cauta voluntari care vor ecologiza zona, defrișa vegetația din jurul morilor, sapa canalul de aducțiune al apei și vor ajuta la diverse reparații. Se va amenaja un traseu turistic in jurul morilor.

- „Leii din Banat” au parte maine de primul joc dintr-o serie de cinci in doar jumatate de luna. SCM OHMA Timisoara se prezinta la duelul din deplasare cu SCM U Craiova avand opt victorii la rand in Liga Nationala iar miza e reprezentata si de o pozitie fruntasa in clasament. „Ne-am pregatit la fel de…