- Cel mai mare turneu din istoria formației Om la luna, in care trupa aduce in fața publicului cantecele cunoscute și deja iubite, poposește la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare joi, 16 martie, de la ora 19:30 la Casa Tineretului. Turneul formației a debutat in data de 3 martie și se incheie…

- Google marcheaza 8 martie, Ziua Internaționala a Femeii, cu un doodle ce are ca subiect modurile in care femeile sprijina alte femei. Vinietele folosite pentru fiecare litera din cuvantul „Google” evidențiaza domeniile in care femeile din toate colțurile lumii se implica pentru a imbunatați calitatea…

- Imediat dupa Ziua Femeii, pe 9 martie, Fuego sosește la Buzau și aduce cadouri muzicale care sa ne reaminteasca sa ne iubim și sa ne imbrațișam cat mai des. La sala Consiliului Județean, artistul inimilor, Paul Surugiu, va urca pe scena incepand cu ora 19.00, invitandu-și publicul romantic și dornic…

- Pappy și Kombell Cramba, cei doi muzicieni timișoreni care reprezinta doua treimi din trupa Fara Filtru, au susținut un nou „curs intensiv de istorie rock’n’roll“, joi seara, la Manufactura, evenimentul avand parte, din cauza penei de curent care a afectat o buna parte a centrului orașului Timișoara,…

- Formația Toulouse Lautrec poposește in Timișoara, in cadrul turneului de promovare a noului album, „A fost sau n-a fost”, evenimentul urmand sa se desfașoare la sfarșitul acestei saptamani. „Albumul este productia din pandemie a trupei, un disc scris organic, precum un film care se desfasoara in fata…

- Ad Libitum Voices, una dintre cele mai apreciate trupe de pop-opera din Romania, marcheaza 10 ani de existenta si vin la Iasi in luna februarie. Pe 25 februarie 2023, de la ora 19.00, iesenii pot participa la un concert extraordinar, la Cinema Victoria – Sala Unirii. Acestia vor fi acompaniati de Liber…

- Finalista Eurovision 2022, Dora Gaitanovici iși lanseaza primul album, „Descantec“, cu un concert special la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare la sfarșitul acestei saptamani. Solista s-a remarcat in 2018, cand a ajuns in finala Vocea Romaniei. In anii ce-au urmat, interpreta a compus și…

- La fel ca in fiecare an, marile magazine aparținand rețelelor comerciale au program special in perioada Craciunului și a Anului Nou. Magazinele vor avea inchis in zilele de 25 decembrie și 1 ianuarie, iar majoritatea au program scurt in zilele de 24 și 31 decembrie. Iata care va fi programul magazinelor…