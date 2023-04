Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean al Ucrainei i-a propus unui ofițer cu statut special mita de 600 de dolari, pentru ca șase cetațeni ai Armeniei sa tranziteze frontiera Republicii Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinau. Ulterior, in baza denunțului ofițerului, oamenii legii au reținut in flagrant ucraineanul, transmite…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat pentru marti, la ora 10,00, sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), a informat, vineri, Administratia Prezidentiala, transmite AGERPRES . Potrivit Administratiei Prezidentiale, pe ordinea de zi a sedintei, care va avea loc la Palatul Cotroceni, sunt…

- Prim-ministrul georgian Irakli Garibasvili a denuntat o "conspiratie" impotriva tarii sale cu scopul de a o face sa repete soarta Ucrainei si sa deschida un al doilea front pentru Rusia in Caucazul de Sud, relateaza EFE, preluata de Agerpres.

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a raportat pe 18 martie ca forțele sale speciale, „Lupii Albi”, au distrus 10 tancuri rusești și un transportor blindat de trupe in direcția Donețk-ului ocupat de ruși.„Astfel, 11 ținte au fost distruse peste noapte”, a spus SBU. „Continuam sa lucram pana…

- Continue reading Participarea ministrului Bogdan Aurescu la dezbaterea Consiliului de Securitate al ONU la nivel ministerial dedicata Ucrainei, in contextul marcarii unui an de la declanșarea de catre Federația Rusa a razboiului de agresiune impotriva Ucrainei at Info real.

- SUA le-au transmis cetatenilor lor sa paraseasca Rusia in cel mai scurt timp din cauza razboiului din Ucraina si a riscului unor arestari arbitrare din partea agentiilor ruse de aplicare a legii, transmite luni Reuters. ”Cetatenii Statelor Unite care locuiesc sau calatoresc in Rusia ar trebui sa plece…

- Zelenski a aratat, in mesajul transmis luni seara, ca a facut vizite de lucru la Mikolaiv si Odesa, a avut intalniri si negocieri cu delegatia daneza cu care a discutat despre nevoile pentru apararea Ucrainei si eliberarea teritoriului din sud si est. De asemenea, s-a discutat despre resconstructia…