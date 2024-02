Stiri pe aceeasi tema

- Dupa dezbateri nesfarșite, partidele mari aflate in coaliția la guvernare, PNL și PSD, au hotarat un calendar al alegerilor. Sunt comasate europarlamentarele cu localele. Așa cred ei ca vor mai dilua votul antisistem, un calcul greșit, mai ales pentru PSD. PNL e marele caștigator - iși caștiga, de fapt,…

- Rusia reprezinta principala amenintare externa la adresa securitatii Suediei, iar inamicii straini ar putea incerca sa exploateze riscul ridicat de violenta extremista din partea islamistilor si a extremei drepte, a declarat miercuri șefa serviciul de securitate suedez.

- Moartea lui Navalnii ne ia o perdea de pe ochi și confirma superioritatea Rusiei pe toate planurile. In primul rand, moartea lui Navalnii confirma in mod clar prapastia intre gradul imperfect dar avansat al democrației la care a ajuns Rusia și totalitarismul de speța criminala al regimurilor din Occidentul…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a susținut marți seara, 13 februarie, ca Dan Puric și-a anunțat candidatura la președinție cu sprijinul AUR și l-a numit pe actor un „creștinopat de extrema dreapta”, comparandu-l cu fostul politician extremist Corneliu Vadim Tudor. „Chiar de pe scena teatrului, la sfarșitul…

- Parlamentul turc va dezbate marti ratificarea aderarii Suediei la NATO, a anuntat luni postul privat CNN Turk, citat de France Presse.De asemenea, informatia a fost confirmata pentru Reuters de o sursa parlamentara de la Ankara, potrivit Agerpres. Comisia de politica externa a parlamentului turc…

- Coaliția PSD-PNL nu a existat niciodata decat la nivel național, a declarat deputatul Gabriel Zetea, liderul PSD Maramureș, in contextul divergențelor pe care le au cele doua partide in teritoriu.Intrebat daca mai rezista coaliția in contextul alegerilor din 2024 și al conflictelor de la nivel local,…

- Nivelul amenințarii teroriste impotriva Suediei ramane ridicat, a anunțat duminica serviciul de securitate al țarii. Serviciul de Securitate suedez a anunțat intr-un comunicat ca evaluarea amenințarii teroriste impotriva țarii nordice a ramas la nivelul 4 - nivel la care a fost ridicat anul trecut -…

- Xi Jinping și Vladimir Putin anunța o alianța de foc pentru 2024: Relația noastra a devenit mai puternica!Presedintele chinez Xi Jinping a declarat ca relatiile dintre Beijing si Moscova s-au consolidat in 2023, in timpul unui schimb de mesaje de Noul An cu omologul sau rus Vladimir Putin duminica,…