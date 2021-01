Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana vrea sa activeze viitoarea generatie a sistemului Galileo de navigatie prin satelit cu „o prima lansare in 2024”, in avans fata de calendarul prevazut, a anuntat comisarul european responsabil de domeniul spatial, Thierry Breton, potrivit AFP, citata de Agerpres.

- ”Obiectivele industriei locale de IT pentru Romania Digitala din 2025 sunt: Sectorul IT&C din Romania sa ajunga la 10% din PIB; Crearea celui mai mare (in termeni de evaluare totala a companiilor) hub de tehnologie a informatiei din Centrul si Estul Europei; Lansarea pe bursa de la Bucuresti a cel putin…

- Fondatorul și directorul BioNTech, Ugur Sahin, spune ca lansarea vaccinului anti-Covid in luna decembrie a acestui an este posibila, informeaza Digi24, care citeaza AFP. Potrivit lui Sahin, vineri va fi depusa cererea de autorizare in SUA, iar saptamana viitoare in Europa. ”Lucramla viteza maxima. Exista…

- Facebook și AFP au lansat marți, in Romania, programul de verificare independenta a informației. Acest lucru inseamna, in principiu, ca atunci cand un examinator al informației evalueaza o postare ca fiind falsa, Facebook o prezinta mai jos in News Feed, reducand in mod semnificativ distribuția acesteia.…

- Comedia romantica "Marry Me", in care joaca Jennifer Lopez si Maluma, va avea premiera de abia pe 14 mai 2021, cand studiourile spera ca publicul sa poata vedea cele doua vedete latino pe marele ecran in imprejurari normale, relateaza EFE. Dupa succesul inregistrat cu "Hustlers", Lopez…

- Blue Air anunța zboruri low-cost directe intre București Otopeni și Londra Heathrow. Prețurile biletelor pornesc de la 29.99 euro/ segment, taxe incluse. Incepand cu 1 decembrie 2020, zborurile Blue Air operate pe ruta București – Londra vor avea ca aeroport de destinație Londra Heathrow. Blue Air va…

- Canalul de televiziune franco-german ARTE a difuzat vineri seara un reportaj despre Transilvania in care a inclus si Rosia Montana, comuna din Apuseni unde se afla unul dintre cele mai importante zacaminte de aur din Europa.