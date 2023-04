Stiri pe aceeasi tema

- Olimpiu Moruțan, care a implinit marți 24 de ani, s-ar muta din vara la Salernitana, pentru ca Pisa intenționeaza sa plateasca doar 3,5 milioane de euro pentru el, cu doua milioane sub cererea lui Galatasaray. Galatasaray l-a imprumutat pe Olimpiu Moruțan la Pisa in 2022, pentru numai 150.000 de euro,…

- Napoli a invins Juventus in deplasare, 1-0 (Raspadori 90+3), și poate lua titlul matematic etapa viitoare. Daca napolitanii inving Salernitana acasa, iar Lazio pierde puncte cu Inter, pe „Meazza”, elevii lui Spalletti vor fi campioni pentru a treia oara in istoria clubului. VIDEO Sarbatoare la Napoli:…

- Simone Inzaghi (46 de ani) acuza arbitrajul lui Daniele Chiffi in Inter - Juventus (0-1), ce trebuia sa sancționeze mana lui Adrien Rabiot (27) in faza premergatoare reușitei lui Filip Kostic (30). Dar asistentul video a confirmat decizia. Inter a pierdut Il Derby d'Italia (0-1) și, totodata, al treilea…

- Juventus a invins-o pe Inter, scor 1-0, chiar pe „Giuseppe Meazza”, in primul episod al „Derby d'Italia” din anul 2023. Golul victoriei a fost marcat de sarbul Filip Kostic in minutul 23. Gazdele au protestat vehement, considerand ca atat Vlahovic, cat și Rabiot, au atins mingea cu mana pe construcție. …

- Cu 14 etape inaintea finalului de sezon lupta pentru titlu pare tranșata in Serie A, Napoli este evadata in fruntea ierarhiei la 18 puncte distanța de principalele urmaritoare. Vineri seara, de la 21:45, arena care poarta numele lui Diego Maradona gazduiește duelul dintre Napoli și Lazio, un meci extrem…

- Lazio a trecut in deplasare cu 2-0 de Salernitana, duminica, in etapa a 23-a din Serie A, intre cele doua meciuri ale echipei din Roma cu CFR Cluj din play-off-ul pentru optimile de finala ale Europa Conference League, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Lazio, adversara celor de la CFR Cluj in play-off-ul pentru optimile Conference League, a caștigat azi in Serie A, 2-0 cu Salernitana. Dupa 1-0 in tur, la Roma, CFR Cluj și Lazio se vor duela in Gruia joi, 23 februarie, de la 19:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe ProArena Dupa 3 meciuri…

- Cu o situație grea in Serie A, unde a ajuns sa ocupe locul 13 dupa depunctare și trei partide la rand fara victorie, Juventus Torino a reușit calificarea in semifinalele Cupei Italiei, dupa ce a invins Lazio cu scorul de 1-0.