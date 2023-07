Ziua Aviației Române. Paradă cu avioane și elicoptere. Zonele unde sunt restricții de circulație Ziua Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene este sarbatorita, pe 20 iulie, de aviatorii militari romani, sub patronajul ocrotitorului lor, Sfantul Proroc Ilie Tesviteanul. Ziua Aviației Romane este sarbatorita astazi cu fast. Aparatele de zbor vor survola Bucureștiul, iar o ceremonie militara va fi organizata la Monumentul Eroilor Aerului, din Piata Aviatorilor. Restricții de circulație se vor aplica in mai multe zone. Bucureștenii vor putea admira avioane din dotarea Forțelor Aeriene, printre care F-16 Fighting Falcon, C-130 Hercules, C-27J Spartan, IAR-330 și IAR-99, dar și elicoptere apartinand… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Aviației Romane este sarbatorita astazi cu fast. Aparatele de zbor vor survola Bucureștiul, iar o ceremonie militara va fi organizata la Monumentul Eroilor Aerului, din Piata Aviatorilor. Restricții de circulație se vor aplica in mai multe zone. Bucureștenii vor putea admira avioane din dotarea…

- Pentru a trece de filtrele instituite de autoritati, riveranii trebuie sa prezinte fie un act de identitate, un contract de comodat, unul de inchiriere care sa ateste domiciliul in zona peninsulara sau orice alt document din care rezulta ca utilizatorul autoturismului domiciliaza sau efectueaza activitati…

- In perioada 29 iunie – 3 iulie, traficul rutier va fi restricționat in mai multe zone The post EVENIMENTELE DIN DEVA ADUC RESTRICȚII DE CIRCULAȚIE appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Cu ocazia Campionatului European de Fotbal UEFA Under 21, desfașurat in Cluj-Napoca in perioada 22 iunie – 2 iulie 2023, vor fi introduse restricții de circulație in zona stadioanelor Cluj Arena și ”Dr. Constantin Radulescu”.Pe strada Splaiul Independenței (de la intersecția cu strada George Coșbuc…

- Circa 20.000 de profesori sunt așteptați la cel mai mare miting din ultimii ani, care va incepe, marți, la ora 11.00, in Piața Victoriei și va continua cu un marș pana la Cotroceni, in jurul orei 15.00. Brigada Rutiera a Capitalei anunța o serie de restricții de trafic pentru buna desfașurare a evenimentului.…

- Traficul rutier va fi restrictionat, duminica, in zona Arcului de Triumf, unde se va desfasura evenimentul caritabil de alergare Hope Run, organizat de Corpul National al Politistilor, anunța Agerpres.Brigada Rutiera a Capitalei va restrictiona traficul rutier, intre orele 7,00 si 13,00, pe bulevardul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile. Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrazile A1…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata de vineri pana duminica, in Capitala, pe mai multe artere, unde vor avea loc mai multe evenimente sportive, cultural-artistice si sociale, informeaza Brigada Rutiera a Capitalei, potrivit unor comunicate transmise AGERPRES.Pe data de 23 aprilie, intre orele…