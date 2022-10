Ziua Armatei la Carei. Fără președinte, fără miniștri, fără ceremoniile din alți ani Jertfa eroilor cazuți pe campurile de lupta, victoria zdrobitoare impotriva armatei hortyste ocupante și dedicarea militarilor de ieri și de astazi au fost onorate la Carei, ultima localitate romaneasca eliberata in cel de-Al Doilea Razboi Mondial. De cei de-ai locului. Flancat din toate partile de arbusti tuia ce depasesc 9 m inalțime, pentru a-l feri de privirile trecatorilor, Monumentul Ostasului Roman i-a primit semet pe cei care au ales sa fie prezenți la Ziua Armatei și Ziua Eliberarii orașului Carei. Numeroși careieni dar nu numai au profitat de faptul ca in acest an nu s-au mai montat… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 25 Octombrie, Ziua Armatei Romane – ziua pe care o dedicam celor care s-au jertfit luptand in trecut pentru apararea țarii și celor care, astazi asigura capacitatea defensiva a Romaniei la un nivel adaptat cerințelor actuale de securitate. Manifestarile dedicate acestei zile speciale au inceput in…

- Luni, 3 octombrie, au debutat, la Pensiunea ,,Balta Albastra” din satul Siret (comuna Letea Veche), manifestarile Festivalului-Concurs Național de Poezie „Avangarda XXII“, ediția a XIX. Festivalul este organizat de Fundația Culturala „Georgeta și Mircea Cancicov“, manifestare la care iși aduc contribuția…

- REȘIȚA – Dupa eșecul, unul scontat, din Cupa cu Mioveniul, CSM Reșița a pierdut sambata, 1 octombrie, și in campionat, scor 1-2, cu ACS Pobeda Star Bisnov, in etapa a VI-a a Ligii 3, Seria a VIII-a! Dupa cinci victorii la rand, rosso-nerii s-au vazut invinși de o formație mult mai pragmatica și mai…

- Joi, premierul italian in exercitiu Mario Draghi i-a dat asigurari liderului ucrainean Volodimir Zelenski ca Italia ”nu va recunoaste rezultatul referendumurilor” organizate de catre Moscova in teritorii ocupate de rusi in Ucraina, relateaza AFP și News . Totodata, in aceasta convorbire la telefon,…

- Berlusconi revine oficial in Parlamentul italian. Politicianul de 86 de ani a obținut un loc in Senat și unul in Camera Deputaților pentru iubita sa de 32 de ani. Victoria rasunatoare a coaliției italiene de dreapta in alegerile generale de duminica marcheaza o revenire in parlament...

- Ministerul Educației a publicat astazi, 31 august, pe site-ul dedicat (link inserat ulterior catre bacalaureat.edu.ro), rezultatele inițiale obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat in sesiunea august-septembrie 2022. Rezultatele au fost afișate…

- Mijlocasul Alexandru Crețu (30 de ani), omul care a decis destinatia punctelor din meciul Universitatea Craiova – FC Botosani 1-0 , a recunoscut ca victoria cu moldovenii vine ca un pansament pentru alb-albastri dupa eliminarea din Conference League. „A fost un meci dificil, am intalnit o echipa buna.…

- Letonia a demolat joi, la Riga, un monument ce dateaza din epoca sovietica, in conformitate cu legislatia modificata dupa invazia rusa asupra Ucrainei si in pofida protestelor minoritatii ruse din aceasta republica baltica, informeaza AFP. Utilaje de demolare au fost utilizate pentru a distruge memorialul…