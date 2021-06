Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele israelian, Reuven Rivlin, va fi primit la 28 iunie la Washington de omologul sau american, Joe Biden, a anuntat sambata purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, noteaza AFP. Reuven Rivlin, al carui mandat se incheie la 5 iulie, va fi primul inalt responsabil israelian…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca i-a spus liderului american Joe Biden, in timpul primei lor intrevederi, ca Turcia nu isi va schimba pozitia in ceea ce priveste achizitionarea de sisteme antiracheta rusesti S-400, pentru care Washingtonul a impus sanctiuni impotriva Ankarei, informeaza…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, cu care a luat ceaiul duminica dupa amiaza la Windsor, i-a adus aminte de mama sa, relateaza Reuters si dpa. "Nu cred ca s-ar simti insultata, dar mi-a adus aminte de mama, privirea si pur si simplu generozitatea…

- Democratiile occidentale sunt in competitie cu guvernele autocrate, a declarat duminica presedintele american Joe Biden, in finalul summitul G7 al celor mai industrializate state desfasurat la Cornwall (Anglia), transmit Reuters si AFP. "Suntem intr-o competitie, nu cu China in sine, cu autocratii si…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi a multumit presedintelui american Joe Biden pentru rolul sau in reusita initiativei egiptene de mediere a unui incetari a focului in recenta escaladarea a violentelor dintre israelieni si palestinieni, intr-o postare publicata pe Twitter la inceputul zilei…

- Secretarul Consiliului de securitate rus Nikolai Patrusev si consilierul american pentru securitate nationala Jake Sullivan intentioneaza sa se intalneasca intr-un oras european in urmatoarele saptamani, a informat miercuri cotidianul Kommersant fara a dezvalui surse, transmite Reuters. Presa rusa…

- Rusia a propus sa se discute despre controlul armelor si chestiuni de securitate la o posibila intalnire intre presedintii rus Vladimir Putin si american Joe Biden, a declarat marti ministrul rus de externe Sergei Lavrov, citat de Reuters. Lavrov a spus ca Rusia inca asteapta raspunsuri…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, nu intentioneaza sa aiba vreo intrevedere cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, a anuntat luni seara Casa Alba, conform agentiei Reuters. Intrebat daca abordarea Washingtonului fata de Phenian va include intalniri ale lui Joseph Biden cu liderul Coreei de…