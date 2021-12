Zisu plătește! Hăpău, pupat pe portofel de Dîncu! ”Gata, dupa Portugalia scapam și Norvegia de fiare vechi” titram ”lovitura” din 2 decembrie! Atunci cand dezvaluiam ca, in cel mai scurt timp, Ministerul Apararii Naționale iși va asuma și procedural achiziția a doua noi escadrile de avioane F -16 second hand de la Armata Norvegiana. Astfel ca imediat a sarit ca arsa radicalizata propaganda […] The post Zisu platește! Hapau, pupat pe portofel de Dincu! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

