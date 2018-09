Stiri pe aceeasi tema

- Calendaristic , a sosit și mult așteptata toamna. Incet cu incetul zilele se scurteaza iar nopțile se lungesc. Pasarile incep a se rari, copacii incep a-și scutura vesta din frunze. Cat de frumoasa este toamna atunci cand soarele straluceste afara! Ce poate fi mai frumos decat o plimbare in padure…

- ANUNT DE LICITATIE privind concesionarea prin licitatie publica a imobilelor – teren si constructii -aferente Taberei scolare Vanatorul, situata in comuna Moroeni, aflate in proprietatea publica a judetului Dambovita

- • Evenimentul ce imita festivalul celebru de la Munchen va avea loc pe 21 septembrie Vremea frumoasa continua cheful de petrecere la Buzau. Toamna vine cu primul party tematic la After City Club-, unde distractia a tinut toata vara-, care isi propune sa organizeze o petrecere pe modelul Oktoberfest.…

- Jandarmii montani de la Posturile Zanoaga si Pestera au intervenit, vineri, in urma unui apel prin intermediul telefonului de serviciu, pentru a ajuta cinci persoane aflate in dificultate in zona Blana din Masivul...

- La sediul Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, a fost organizata o conferinta de presa in cadrul careia au fost prezentate rezultatele obtinute de politisti pentru un sezon estival in siguranta si bilantul accidentelor de circulatie inregistrate pe raza judetului Dambovita, in…

- UPDATE Noi informații in legatura cu perchezițiile desfașurate ieri de agenții din cadrul Poliției Municipiului Campulung. Inca doi barbați, in varsta de 28 și, respectiv, 31 de ani, ambii din Ștefanești sunt cercetați sub control judiciar in dosarul penal care vizeaza infracțiuni de furt calificat,…

- In urma perchezițiilor de ieri, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Campulung au recuperat bunuri in valoare de peste 20 000 lei, susceptibile a fi folosite sau a proveni din infracțiuni. De asemenea, 11 persoane au fost conduse la audieri, iar dintre acestea, doi barbați din Ștefanești…

- Bacalaureat 2018. La nivelul județului Cluj sunt inscriși la aceasta sesiune a examenului național de Bacalaureat un numar de 4.197 de candidați, 3.781 de elevi din promoția curenta, iar 416 elevi din promoțiile anterioare. Examenul național de Bacalaureat se va desfașura in 15 centre la nivelul județului…