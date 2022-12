Zilele UMFST. Programul zilei de 8 decembrie 2022

Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul Zilelor Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș, care se desfașoara pe parcursul saptamanii 5-9 decembrie, ziua de luni, 5 decembrie, a fost dedicata, printre altele, aniversarii de 20 de ani a Facultații de Economie și Drept…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș organizeaza masa rotunda cu tema „Direcții strategice pentru sistemul de sanatate din Romania, pana in 2030", al carei invitat este prof. dr. Alexandru Rafila, Ministrul Sanatații. Evenimentul va avea loc…

- Muzeul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș marcheaza in acesta saptamana, European Academic Heritage Day, zi celebrata vineri, 18 noiembrie. "Cu prilejul Zilei Europene a Patrimoniului Academic, Rețeaua Europeana a Patrimoniului Universitar…

- Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș a organizat, in data de 27 octombrie 2022, cea de-a 29-a ediția a Galei Topul Firmelor Mureșene. Evenimentul a fost organizat in incinta Restaurantului Hotelului "Grand" din Targu Mureș cu scopul de a premia campionii mediului de afaceri mureșean, iar…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures a anuntat, marti, ca 25 de companii din domeniile IT, Automotive, HoReCa, medical si bancar s-au inscris in programul Company Hour, in cadrul caruia studentii pot interactiona cu tehnologiile si metodele…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mures a anuntat miercuri, 19 octombrie, ca ofera suport firmelor interesate in in realizarea de cercetari aplicative in domeniul stiinte economice si administrarea afacerilor prin Departamentul de Cercetari…

- Rectorul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș, prof. dr. Leonard Azamfirei, a anunțat cu bucurie, joi, 8 septembrie semnarea unui contract de finanțare la Luxembourg, care are o insemnatate deosebita pentru viitoarele proiecte ale universitații…