Zilele prefectului de Maramureș sunt numărate. Pe cine au în vedere peneliştii Nici bine nu s-a uscat cerneala pe numirea in funcția de inspector școlar general a doamnei cu patru nume ca se vorbește prin urbe despre ascensiunea dansei intr-o funcție mai inalta: cea de prefect a județului Maramureș, potrivit baiamare24.ro. Cu toate ca in baza colaborarii de la varful Guvernului dintre PNL și PMP, funcția de […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui proiect de hotarare al Guvernului ,"Varianta de ocolire Sighisoara", investiție estimata la 391,17 milioane de lei cu TVA din finanțare externa nerambursabila și de la bugetul de stat, ar trebui sa fie gata in doi ani. Traseul este proiectat sa aiba o lungime de 13,057 km, pentru care…

- La alegerile locale care se vor desfașura in data de 27 septembrie 2020, ALDE Mureș va avea candidați proprii la funcția de primar in 7 din cele 102 unitați administrative-teritoriale ale județului. Totodata, in localitatea Reghin ALDE și PSD au realizat o alianța pentru a propune un candidat comun…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, el însuși exclus din partid în urma cu trei ani, îi amenința pe parlamentarii social-democrați ca vor fi dați afara daca lipsesc luni de la votul motiunii de cenzura, fara a avea un motiv ”obiectiv”. Grindeanu se arata convins…

- Peste 2.000 de mc de lemn au fost indisponibilizați de polițiștii Serviciului Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul Direcției de Ordine Publica, in ultima saptamana, in urma unei acțiuni in județul Maramureș, pentru prevenirea și combaterea taierilor fara drept de arbori din fondul forestier…

- Mai multe asociații ale elevilor, susțin ca maștile de protecție ar trebui asigurate de autoritați, dupa inceperea anului școlar, precizand ca, din acest punct de vedere, Guvernul este iresponsabil. Asociațiile elevilor din Constanța, București, Ilfov, Maramureș și Valcea condamna declarațiile vicepremierului…

- Pana in 2023, toate tronsoanele de cale ferata trebuie sa fie modernizate, astfel incat sa se poata circula cu o viteza de 160 de km/h, susține premierul Ludovic Orban.„Obiectivul nostru ca pana la jumatatea anului 2023 sa avem toate tronsoanele de cale ferata modernizate la standarde europene…

- Zilele trecute Ministrul Sanatații se plimba cu elicopterul prin țara ca sa inspecteze spitalele, dar de fapt pentru campanie electorala. Deși la Bihor a declarat ca se intoarce de urgența la București, fara sa anunțe presa, a „descalecat” in Maramureș. A avut grija sa-l ia de manuța pe candidatul liberal…

- Complexul Astronomic Baia Mare a fost nevoit sa suspende, sa amane sau sa anuleze cateva acțiuni din agenda anului 2020, dar – in nici un caz – nu renunța la intalnirea cu publicul sau, in special turiștii sosiți in Maramureș din toata țara sau din strainatate. Pentru a asigura o experiența confortabila…