Calendar Crestin Ortodox 23 iulie 2022. Ce sfinti cinstim azi

In aceasta luna, in ziua a douazeci si treia, pomenirea aducerii moastelor Sfantului Sfintitului Mucenic Foca, episcop de Sinope. Mutarea moastelorr sfantului sfintitului mucenic Foca din Sinope la Constantinopol s a petrecut in aceasta zi de 23 iulie in anul 403 sau 404. Praznuirea… [citeste mai departe]