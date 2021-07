Zilele Filmului German, în weekend, la Sala Patria In perioada 30 iulie – 1 august 2021, va avea loc o noua ediție a Zilelor Filmului German la Brașov. In cadrul evenimentului vor fi proiectate 6 filme germane recente, subtitrate in limba romana. Pe parcusul zilelor de vineri (30 iulie), sambata (31 iulie) și duminica (1 august) vor rula la Sala Patria din Brașov cate 2 filme, orele de incepere ale proiecțiilor fiind 17:30, și respectiv 19:30. Ediția din acest an a Zilelor Filmului German la Brașov este dedicata filmelor cu și despre arta – de la arta actorului la aceea a comediantului, de la muzicianul stradal pana la performerul de jazz. Filmele… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

