- Intre 23-25 iunie la Timișoara au loc Zilele Filmului de Umor, eveniment indragit de publicul timișorean. Ca in fiecare an, au fost pregatite proiecții de film și, in premiera, un cineconcert cu pianistul francez Jean-Francois Zygel. Mai exact, acesta va improviza, pe loc, muzica pentru cateva comedii…

- Teatrul german timișorean va gazdui marți, 14 iunie, spectacolul de dans contemporan „The Last Raid of HumanKind” (Ultimul atac al umanitații), care face parte din proiectul cultural „HumanKind”, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Spectacolul, susținut de Contemporary Creative…

- Cea de-a XXVI-a ediție a Festivalului Filmului Francez – cel mai lung din Romania dedicat unei cinematografii naționale – cuprinde peste o suta de proiecții care vor avea loc in cinematografe, spații culturale alternative sau in aer liber, intre 1 și 12 iunie, in 11 orașe din țara. Noua identitate…

- Biblioteca Universitații Politehnica și Casa Artelor vor gazdui intre 20 mai și 5 iunie un proiect inedit, conceput de artistul Dan Perjovschi, pe care l-a intitulat „Virus Diary/Jurnal de virus”. Organizatorii evenimentului spun ca ideea jurnalului a aparut in martie 2020, ca o forma de adaptare la…

- „Strazile pe care le vedeți in poze se transforma in locuri pentru oameni”, promite primarul Dominic Fritz dupa o vizita in Piața Traian. Proiectantul lucreaza la proiectul de regenerare a celor 12 strazi și patru piețe din zona Traian. „Impreuna am vizitat ieri toata aceasta zona și am discutat despre…

- TIFF FOR UKRAINE The post Acces liber, proiecții speciale, muzica și campanii de donații pentru comunitatea ucraineana la TIFF appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Acces liber, proiecții speciale, muzica și campanii de donații pentru comunitatea ucraineana la TIFF Credit autor:…

- O singura firma a fost interesata de construirea unui corp de cladire cu un etaj la Școala Gimnaziala nr. 13 din Timișoara, oferta venind din partea unei firme din Lugoj, iar astazi municipalitatea a anunțat semnarea contractului pentru acest proiect. Investiția in noua cladire se ridica la aproape…