Timp de patru zile, din 21 pana in 24 septembrie, Timișoara va fi capitala culturii maghiare din Romania. Vor fi concerte rock, pop sau jazz, spectacole de dansuri și muzica populara, standuri cu gastronomie maghiara, un targ meșteșugaresc, dezbateri, lansari de filme și de carte, toate reunite sub umbrela sarbatorii comunitații maghiare. Festivalul Zilele Culturale