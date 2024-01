Zile libere în 2024. Când pică Paștele? Data Paștelui se schimba in fiecare an. In 2024, minivacanța de 1 mai se aliniaza indeaproape cu Paștele, iar astfel romanii vor avea parte de mai multe zile libere. Modul in care se calculeaza data Paștelui a fost stabilit la Sinodul Ecumenic de la Niceea, in anul 325. Regula prevede ca sarbatoarea de Paste sa fie stabilita, in fiecare an, in duminica urmatoare lunii pline de dupa echinoctiul de primavara. Data Paștelui este influențata de doua fenomene naturale, unul cu data fixa – echinocțiul de primavara, iar altul cu data schimbatoare – luna plina. Aceasta din urma face ca data Paștelui sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

