- Suntem in plina sarbatoare, avand in vedere ca astazi este Boboteaza, iar maine este Sfantul Ion. Cu toate astea romanii au fost in minivacanța de dupa Revelion, in perioada 1 ianuarie- 5 ianurie 2020. Dar asta nu este tot, vom mai avea și alte libere in perioada urmatoare. Mai sunt aproximativ doua…

- Potrivit Codului Muncii, in 2020, vom avea 15 zile de sarbatoare legala. Dintre acestea 11 pica in zile lucratoare si Post-ul Calendarul zilelor libere in anul 2020. Vezi cate vor fi in timpul saptamanii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ce ZILE LIBERE vor primi angajații in 2020. Cate pica in timpul saptamanii. Anul 2020 vine cu vești bune in privința zilelor libere pentru bugetari. Statul a oferit 15 zile libere, iar 11 dintre ele sunt in timpul saptamanii. Primele zile libere in anul ce vine vor fi pe 1 și 2 ianuarie, dupa Revelion.…

- Comisia de specialitate din Parlament a fost de acord ca parinții care au copii sub varsta de 12 ani sa poata sta acasa in toata perioada in care autoritațile suspenda orele in școli și gradinițe. Prevederile ar urma sa se aplice atat angajaților de la stat, cat și celor din privat. Zilele libere sunt…

- Craciunul 2019 și Revelionul 2020 vor pica in timpul saptamanii. Așadar, vor fi la dispoziție 4 zile libere de Craciun și Revelion. ZILE LIBERE CRACIUN 2019. Craciunul și Revelionul pica in 2019 in timpul saptamanii. Acest lucru poate insemna legarea zilelor libere cu weekend-urile. Bugetarii vor sta…

- In 2020, romanii vor avea partea de 15 zile libere legale, declarate prin lege. Din totalul acestora, 11 zile cad in timpul saptamanii. Vezi mai jos calendarul acestora: 1 ianuarie – Anul Nou – zi libera (cade miercuri); 2 ianuarie – A doua zi dupa Anul Nou – zi libera (joi); 24 ianuarie – Ziua Principatelor…

- Bugetarii ar putea avea parte de o minivacanata de cinci zile la sfarsitul lunii decembrie, pentru ca, in acest an, prima zi de Craciun (25 decembrie) si a doua zi de Craciun (26 decembrie), zile libere conform Codului Muncii, pica miercurea si, respectiv joia. Deși 30 noiembrie (Sfantul Andrei) și…

- Bugetarii din Romania s-ar putea buccura de o minivacanata de cinci zile, de sarbatori, intrucat prima zi de Craciun si a doua zi de Craciun, zile libere conform Codului Muncii, vor pica miercurea si joia.