Stiri pe aceeasi tema

- Decizia a fost luata de magistrații Judecatoriei Chișinau, sediul Ciocana, miercuri, 3 noiembrie. Procurorul de caz Victor Furtuna a declarat ca masura arestului la domiciliu pentru Alexandr Stoianoglo este necesara pentru ca exista mai multe riscuri, printre care riscul de a impiedica buna desfașurare…

- Polițiștii de frontiera alaturi de angajați ai altor subunitați cu destinație speciala ale instituțiilor de forța s-a intrunit in cadrul celei de-a XI-a ediții a concursului „Cupa deschisa a Detașamentelor cu destinație speciala”. Evenimentul a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute sub egida Centrului…

- Circa 50 de persoane au venit in dimineața de 6 octombrie in fața cladirii Adunarii Populare a Gagauziei din orașul Comrat, intr-o manifestare organizata in susținerea lui Alexandr Stoianoglo, procurorul general suspendat din funcție, care a fost reținut in ajun de ofițerii Serviciului de Informații…

- Polițiștii de frontiera ucraineni i-au interzis unui cetațean al Moldovei sa intre în țara din cauza ca purta panglica Sf. Gheorghe. Mesajul despre acest lucru a aparut pe site-ul oficial al Serviciului de frontiera de stat al țarii. Potrivit agenției, incidentul a avut loc în…

- Veaceslav Platon susține ca jurnalista Mariana Rața este un agent al Serviciului de Informații și Securitate (SIS). Acesta a decis sa o de-a pe Rața in judecata pentru lezarea onoarei și demnitații. „Draga Mariana! Vad ca ți-ai ieșit din bine, iar din acesta cauza sunt obligat sa te…

- Eurodeputații vor dezbate marți modalitațile de raspuns la criza din Afganistan cu Josep Borrell, șeful politicii externe a UE. O rezoluție va fi supusa la vot joi, potrivit europarl.europa.eu. Eurodeputații vor discuta cu Josep Borrell despre modalitațile de a reacționa la criza umanitara și migratorie,…

- Filmul care a cucerit juriul competiției TIFF 2021 se vede online, in Romania, pe unlimited.tiff.ro. Trofeul Transilvania i-a revenit unei povești inspirate dintr-o experiența reala a regizorului debutant Philipp Yuryev intr-un sat de pescari din nordul indepartat al Rusiei. Captivant, viu și cu personaje…

- Procesul unui consultant suedez acuzat ca a vândut Rusiei informatii sensibile despre producatorul auto Volvo Cars si producatorul de camioane Scania a început joi în Suedia, o premiera în ultimii 18 ani în aceasta tara scandinava, relateaza France Presse.Barbatul,…