Ziegler Holzindustrie GmbH & Co. KG vrea să preia HS Timber…

”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Ziegler Holzindustrie GmbH & Co. KG intentioneaza sa preia HS Timber Productions Sebes SRL si activele aferente activitatii de exploatare a unei centrale termice pe biomasa ale HS Timber Productions Reci SRL”, anunta autoritatea de concurenta. Ziegler Holzindustrie GmbH & Co. KG, din Germania, se ocupa cu taierea si rindeluirea lemnului. Compania face parte din Grupul Ziegler, ce activeaza in industrii variate: prelucrarea lemnului, logistica, constructii de case din lemn, comert cu busteni, inginerie, decoratiuni, gastronomie/domeniul hotelier,…