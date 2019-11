Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a semnat un compromis bugetar temporar adoptat de Congres, pana la 20 decembrie, pentru a evita paralizia administratiilor americane (”shutdown”), relateaza AFP, potrivit News.ro.In pofida mai multor luni de negocieri, opozitia democrata si republicanii nu…

- ”Am fost ingrijorat de apelul” telefonic, scrie Alexander Vindman in declaratia sa preliminara, pe care urmeaza sa o prezinte marti in Congres si din care The New York Times (NYT) a publicat fragmente.”Eu nu credeam ca este potrivit sa i se ceara unui Guvern strain sa ancheteze un cetatean…

- Democratii care conduc ancheta in Camera Reprezentantilor i-au trimis miercuri o citatie pentru a-l audia cu privire la dosarul ucrainean, care se afla in centrul procedurii de destituire care il vizeaza pe Trump. "In pofida consemnului actual al Departamentului de Stat de a nu depune marturie,…

- Donald Trump a anunțat, vineri, ca și-a dat acordul oficial ca polonezii sa intre in Statele Unite ale Americii fara viza pe o perioada de 90 de zile. Președintele american a anunțat ca va acorda Poloniei acces la Programul Visa Waiver al Departamentului de Stat, care le permite cetatenilor din tarile…

- Presedintele american, Donald Trump, a contestat miercuri informatiile aparute in cotidianul New York Times conform carora ar fi luat in considerare sa creeze transee umplute cu crocodili pentru a-i impiedica pe migranti sa traverseze frontiera care separa Mexicul si Statele Unite, relateaza AFP."Presa…

- Casa Alba a încercat sa restricționeze accesul la notele privind apelul telefonic dintre Donald Trump și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit unui avertizor de integritate a carui semnalare a fost publicata joi de Congres, care a deschis o ancheta privind punerea sub acuzare a președintelui,…

- Camera Reprezentanților a anunțat inceperea procedurii de destituire a președintelui american Donald Trump. Primul pas in acest sens este declanșarea unei anchete care vizeaza o convorbire a lui Donald Trump cu președintele Ucrainei, in care liderul de la Casa Alba ar fi facut presiuni asupra acestuia…