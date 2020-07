Stiri pe aceeasi tema

- FC Liverpool a devenit campioana a Angliei pentru prima oara dupa o pauza de trei decenii. Titlul a venit in urma esecului suferit de principala sa contracandidata la titlu, Manchester City, pe terenul formatiei Chelsea Londra, scor 1-2, joi seara, in cadrul etapei a 31-a din Premier League . Cu un…

- Real Madrid s-a intors la antrenamente ca echipa la baza sa sportiva dupa o pauza de 81 de zile, datorata pandemiei de coronavirus, care a determinat intreruperea campionatului de fotbal pe data de 12 martie, informeaza agentia EFE, transmite AGERPRES . Antrenorul Zinedine Zidane a putut conta pe toti…

- Presedintele clubului Olympique Lyon, Jean-Michel Aulas, a declarat, intr-un interviu pentru postul francez RTL, ca meciul cu Juventus Torino, din mansa secunda a optimilor Ligii Campionilor, va avea loc in data de 7 august, cu portile inchise. Presedintele gruparii franceze a confirmat astfel ceea…

- France Football a desemnat cel mai frumos gol din Liga Campionilor. Cel mai spectaculos gol a fost cel marcat de Zinedine Zidane, in finala editiei din 2002 dintre Real Madrid si Bayer Leverkusen. Pe lista se afla si golul marcat de Hagi in poarta lui AS Monaco, potrivit Mediafax.Golul marcat…

- Juan Carlos Sanchez, directorul echipei masculine de baschet a clubului Real Madrid, a anuntat ca nu a dorit sa se "grabeasca" si ca luni vor incepe antrenamentele sub forma individuala, relateaza agentia EFE potrivit Agerpres. "In weekend, jucatorii vor fi supusi testelor medicale pentru a vedea…

- Consiliul de administratie al Ligii franceze de fotbal profesionist (LFP) reunit joi a ratificat oprirea definitiva a sezonului, in conditiile pandemiei de coronavirus, inghetand actualul clasament, astfel ca titlul de campioana a fost atribuit lui Paris Saint-Germain, iar Olympique Lyon nu va juca…

- Ministrul spaniol al Sanatații nu crede ca actualul sezon de La Liga se va mai relua. La fel spune și un reputat doctor iberic afirma: „Fotbalul va fi imposibil in urmatoarele luni”. Barcelona și Real Madrid vor opri astfel lupta la titlu. ...