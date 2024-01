Stiri pe aceeasi tema

- Athletic Club Bilbao - FC Barcelona, Celta Vigo - Real Sociedad, Mallorca – Girona și Atletico de Madrid - Sevilla FC sunt sferturile de finala ale Cupei Regelui, disputate intr-o singura manșa saptamana viitoare pe 23, 24 și 25 ianuarie, conform site-ului sport.es. Semifinalele Cupei Spaniei se vor…

- Girona, actualul lider din La Liga, trebuie sa-si castige dreptul de a fi vazuta ca o candidata la titlu alaturi de gigantii Real Madrid, FC Barcelona si Atletico Madrid, a declarat antrenorul Michel dupa succesul de luni impotriva lui Alaves (3-0), informeaza Reuters.Victoria a facut ca Girona sa…

- Selecționerul Georgiei, Willy Sagnol, a dezvaluit ca Khvicha Kvaratskhelia este pe lista lui Bayern, Real Madrid și a Barcelonei pentru un transfer la vara. Extrema lui Napoli e deja cotat la 85 de milioane de euro, pe transfermarkt.de, și are contract cu campioana Italiei pana-n 2027. Giganții Europei…

- FC Barcelona a invins-o in deplasare pe Real Sociedad cu scorul de 1-0, golul acestui meci programat sambata in etapa a 12-a din La Liga fiind inscris in minutul 90+4 de Ronald Araujo.La o saptamana dupa infrangerea cruda in El Clasico in fata lui Real Madrid (1-2 pe teren propriu), FC Barcelona…

- Carlo Ancelotti (64 de ani) a avut doar cuvinte de lauda la adresa eroului din El Clasico, Jude Bellingham (20 de ani). Englezul a marcat ambele goluri ale Realului in victoria din deplasare contra Barcelonei, scor 2-1. Real Madrid se menține pe prima poziție din La Liga, grație victoriei din „El Clasico”.…

- Portughezul Joao Felix (23 de ani) a avut un mesaj prin care i-a liniștit pe fanii Barcelonei inainte de meciul cu Real Madrid. Barcelona - Real Madrid se joaca sambata, de la 17:15. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport 1, DigiSport 1 și OrangeSport 1 Devenit om de baza in acest sezon,…

- Emoții pentru Barcelona. Cu 3 zile inainte de El Clasico, derby-ul cu Real Madrid, Joao Felix (23 de ani) a ieșit din meciul cu Șahtior cu aparente probleme medicale. Doar 74 de minute a jucat Joao Felix in meciul dintre Barcelona și Șahtior, din grupele Champions League. Mijlocașul portughez s-a accidentat…

- Mikel Camps, purtator de cuvant al Consiliului de Administrație la Barcelona, l-a jignit pe atacantul de culoare al lui Real Madrid, Vinicius jr (23 de ani), in timpul meciului susținut de madrileni la Braga, scor final 2-1. Barcelona și Real se intalnesc sambata in primul ”El Clasico” al sezonului…