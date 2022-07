Ziarele britanice declară că Boris Johnson se află „într-o situație politică limită” Ziarele britanice au avut cap de afiș miercuri pe premierul Boris Johnson care se afla „intr-o situație politica limita” dupa plecarile mai multor miniștri din cabinetul sau, dar și a unor funcționari de rang mai mic. Demisiile miniștrilor de prim rang din Regatul Unit și situația dificila a guvernului premierului Boris Johnson au dominat titlurile ziarelor britanice miercuri (6 iulie). Secretarii pentru finanțe și sanatate ai lui Johnson au demisionat marți, impreuna cu un numar de alți miniștri juniori, ce nu fac parte din cabinet, spunand ca nu mai pot ramane la guvernare in urma ultimului… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

