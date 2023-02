Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de persoane s-au adunat duminica in centrul Chisinaului, unde in fata Parlamentului este anuntat un amplu protest organizat de Miscarea pentru Popor, din care face parte si Partidul Sor al oligarhului prorus Ilan Sor, dat in urmarire internationala si pus pe lista sanctiunilor de Marea Britanie…

- Facebook a permis oligarhului moldovean exilat Ilan Șor, care are legaturi cu Kremlinul, sa distribuie reclame cu mesaje ce indeamna la proteste și revolte impotriva guvernului pro-occidental, chiar daca Șor și partidul sau politic se afla pe listele SUA de sancțiuni, relateaza Associated Press, citata…

- Joi, 16 febuarie, prim-ministra Natalia Gavrilița anunța ca iși incheie activitatea, ziua in care Parlamentul urmeaza sa investeasca Cabinetul Recean, care pastreaza in mare parte echipa sa executiva, „cea mai responsabila etapa din viața mea profesionala de pana acum”. „Transmit cu inima impacata noii…

- Situația din Republica Moldova s-a inrautațit din cauza incompetenței gruparii obscure de la guvernare, a acțiunilor și deciziilor antinaționale și antipopulare pe care le iau cei din PAS și Maia Sandu, nu din cauza razboiului din Ucraina, așa cum incearca guvernanții sa ne convinga. De aceasta parere…

- Toate activele pe care le dețin oligarhii moldoveni Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor pe teritoriul Regatului Unit vor fi inghețate dupa ce Londra a impus sancțiuni in baza regulamentelor anticorupție, relateaza publicația Unimedia. „Astazi, de Ziua Mondiala Anticorupție, aceste desemnari pe lista sancțiuni…

- Marea Britanie urmeaza exemplul Statelor Unite și impune sancțiuni oligarhilor fugari moldoveni Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor. Anunțul a fost facut de Ambasada Regatului Unit la Chișinau, care a menționat ca cei doi au nimerit sub reglementarile privind sancționile anticorupție ale guvernului de…

- Statele Unite ar urma sa anunte astazi un ajutor financiar „substantial” acordat Ucrainei pentru a o sprijini sa faca fata daunelor pe care Rusia le-a provocat infrastructurii sale energetice, in marja reuniunii NATO din Romania, au indicat luni inalti responsabili americani, scrie AFP.Acest ajutor,…

- In cazul in care duminica viitoare ar avea loc alegerile parlamentare anticipate in Republica Moldova, in noul Legislativ de la Chișinau ar intra doar patru formațiuni politice. Este vorba de PAS, partidul președintelui Maia Sandu, PSRM, partidul fostului președinte Igor Dodon, Partidul „ȘOR”, partidul…