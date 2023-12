Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul eolian de la Ruginoasa (Iasi), cu o capacitate de 60 MW, a inceput sa injecteze energie in sistem, anunta oficialii companiei. Acesta este primul parc eolian nou pus in functiune in Romania dupa o pauza de un deceniu in domeniul investitiilor in energia eoliana, noteaza Ziarul Financiar. „Azi…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a evitat sa-și exprime opinia cu privire la Dosarul Revoluției, dar a subliniat vineri seara ca ar fi fost de dorit ca acest dosar sa fie soluționat in primul deceniu de la declanșarea Revoluției. Totodata, Gorghiu a adus in discuție necesitatea unei legi a lustrației.…

- In județul Dambovița, la Corbii Mari, se va realiza cel mai mare parc fotovoltaic din Romania. Construcția acestuia va debuta in 2024, dupa ce, in acest an a fost aprobat proiectul acestuia. Parcul fotovoltaic de la Corbii Mari va fi construit de israelienii de a Nofar Energy, dupa ce proiectul a fost…

- Un sondaj efectuat online, in perioada 15 noiembrie-3 decembrie anul curent, arata ca bugetul mediu alocat de parinți pentru perioada sarbatorilor de iarna este in medie de 195 de lei. Sondajul a fost efectuat de cei de la Clubul Copiilor. 195 de lei, aceasta este suma pe care și-au propus in general…

- Asocierea dintre RETTER și PIZZAROTTI continua sa demonstreze eficiența și profesionalismul in derularea lucrarilor la lotul 1 al Autostrazii A7, care leaga Ploiești de Mizil. Chiar și in condiții de iarna și vreme nefavorabila pentru construcții, partenerii au reușit sa mențina un ritm susținut, datorita…

- Bozankaya, producatorul de tramvaie din Timisoara si Iasi, a livrat in Istanbul primul metrou fara șofer din Turcia. Proiectul reprezinta un pas revoluționar in evoluția si modernizarea infrastructurii feroviare, deschizand noi orizonturi in mobilitatea europeana. Ceremonia de inaugurare a avut loc…

- Echipa JCI Targu Mureș a fost rasplatita cu patru premii la Conferința Naționala JCI Romania, eveniment care a avut loc recent, in perioada 12-15 octombrie. "Proiectul „Daruim Zambete și Energie" a fost recompensat cu premiul "Best JCI RISE Project 2023", subliniind astfel contribuția semnificativa…