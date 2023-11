Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul dintre Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoana este departe de a se termina. Vedeta spune ca iși dorește ca fiul ei sa fie lasat in pace, acuzandu-l astfel pe Silviu Prigoana ca l-a traumatizat cu noile procese.

- Silviu Prigoana a adus dovezi in scandalul pe care il are cu Adriana Bahmuțeanu. Acesta are mai multe filmari in care Maximus și Eduard iși așteapta mama pentru programul de vizita, insa ea nu apare.

- Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoana sunt din nou in centrul unui scandal de zile mari, dupa ce fiul lor cel mic și-a exprimat dorința de a locui cu mama lui. Dupa divorțul parinților, instanța a deccis domiciliul baieților la tatal lor.Adriana Bahmuțeanu l-a dat in judecata pe Silviu Prigoana și face…

- Silviu Prigoana și Adriana Bahmuțeanu sunt implicați intr-un nou scandal. Fiul cel mic al cuplului, Eduard, ar fi fugit de acasa pentru a veni la mama sa din cauza violenței tatalui. Acesta impreuna cu vedeta au mers la Protecția Copilului pentru a depune plangere impotriva omului de afaceri.

