Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Pruna a primit aviz negativ, marti, pentru functia de ministru al Energiei din partea comisiilor de specialitate ale Parlamentului. S-au inregistrat 14 voturi "pentru", 27 "impotriva" si 16 abtineri din totalul voturilor exprimate de membrii comisiilor de specialitate ale celor doua Camere.…

- UPDATE ORA 14.00: Cristian Ghinea, ministrul propus al Fondurilor Europene, a primit 7 voturi „pentru”, 13 „impotriva” și 8 “abțineri”. Cristina Pruna, ministrul propus al Energiei, a primit 14 voturi „pentru”, 27 „impotriva” și 12 “abțineri”. La ora 14.00 a inceput audierea lui Claudiu Nasui, ministrul…

- Primul aviz negativ in comisia parlamentare l-a primit Tudor Pop, propunerea la Ministerul Tineretului și Sportului. Au urmat, pe rand, Tudor Pop - propus ministru al Tineretului și Sportului, Iulia Popovici - propusa pentru Ministerul Culturi, Nicu Falcoi - ministru al Apararii, Dan Barna - propus…

- Luni, de la ora 18, Birourile Permanente Reunite ale Parlamentului au fost convocate in vederea stabilirii calendarului de investire a Guvernului Cioloș, dupa ce in cursul dimineții de luni, Dacian Cioloș a depus la Parlament lista miniștrilor unui guvern monocolor USR și programul de guvernare. Potrivit…

- Dacian Cioloș, prim-ministrul desemnat de catre președintele Klaus Iohannis, va invita mâine liderii PNL, UDMR și ai minoritaților naționale la discuții pentru formarea unui nou guvern. „În concordanța cu atitudinea noastra coerenta înca de la momentul alegerilor parlamentare,…

- Daca toate elementele se imbina la fix, funcționeaza beton, dar daca ceva se gripeaza, se blocheaza tot, spune fostul ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, despre Planul de Redresare și Reziliența (PNRR), pe care il compara cu o mașina nemțeasca complexa, anunța Mediafax. „PNRR…

- Guvernul a adoptat in ședința de joi, programata pentru ora 13.00, hotararile de eliberare din funcție a celor 14 prefecți și 28 de subprefecți de la USR PLUS. Principalele declarații ale lui Florin Cițu: Am aprobat și eliberari și numiri de prefecți. Sunt 42 de decizii: 14 prefecți și 28 de subprefecți,…

- Prim vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat marți, 7 septembrie, ca actualul premier ramane opțiunea liberalilor pentru șefia Guvernului, dupa ce toți miniștrii USR PLUS au demisionat din Guvern, iar Catalin Drula l-a numit pe Cițu „iresponsabil” și „premier toxic pentru Romania”. „Nu renunțam…