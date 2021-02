Zi de duminică între nori și soare Temperaturile de la sfarșitul saptamanii cresc treptat, dar dimineața va fi rece. Soarele rasare la ora 07:19. Peste noapte și in prima parte a zilei se va instala cu preponderența ceața și va alterna cu perioade de nori, iar spre a doua parte a zilei se va insenina. Vantul va sufla slab spre moderat. La munte se vor inregistra precipitații mixte. Soarele va apune la ora 18:04. In zona noastra, valorile minime se vor inregistra intre 0 și 5 grade, iar maxima zilei va urca in jurul valorii de 9 grade. Luni, ca aspect vremea nu sufera modificari. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

