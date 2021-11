Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 2 Noiembrie 1956 Armata sovietica a reprimat sangeros protestul anticomunist al locuitorilor Budapestei, inceput in octombrie. Imre Nagy a fost desemnat prim-ministru de partidul comunist maghiar pe 23 octombrie 1956. Foarte repede a devenit evidentca el era impotriva intervenției trupelor…

- Biroul Politic National al PNL ar urma sa se intruneasca din nou joi, 9 septembrie, la ora 9,00, prin videoconferinta. BPN a fost convocat miercuri seara de liberalii din echipa premierului Florin Citu, noteaza Agerpres."Cine semneaza la ora asta o convocare a Biroului Politic National PNL pentru maine…

- Cabinetul de miniștri s-a intrunit astazi in ședința, pentru a vota mai multe proiecte de legi, insa in special pachetul ce prevede majorarea pensiei minime pana la 2.000 de lei, incepand cu 1 octombrie 2021. Ce alte proiecte au fost aprobate și trimise Parlamentului vedeți mai jos.

- ​​Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a fost convocat în ședința, joi, de la ora 16.00, pentru moțiunea USR-PLUS și AUR. Decizia este semnata de Ludovic Orban și Anca Dragu. CITEȘTE AICI DOCUMENTUL PRIN CARE PARLAMENTUL E CONVOCATLudovic Orban a avertizat de marți ca…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a prezentat, marți, o decizie din 2010 a Curții Constituționale care obliga Parlamentul sa respecte termenul de cinci zile pentru prezentarea și dezbaterea unei moțiuni de cenzura. Totul are loc in contextul in care cea de-a patra ședința a Birourilor…

- Rusia este responsabila de recentele atacuri informatice asupra parlamentului german, a declarat luni presei o purtatoare de cuvant a Ministerului de Externe german, transmite Reuters. "Guvernul german dispune de informatii credibile conform carora aceste activitati pot fi atribuite unor protagonisti…

- USR PLUS AUR egal ce? Inca nu se știe daca se poate vorbi despre o astfel de operațiune aritmetica. Sau, asta susține copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș. El raspunde, astfel, PSD-ului și afirma ca partidul sau nu are niciun proiect politic cu AUR. „Astea sunt etape, nu mergem cu povești din astea.…

- Wesselenyi Miklos-fiul si-a inceput calatoria in Occident la 23 septembrie 1821. Ar fi pornit mai repede, dar razboiul pentru independenta Greciei a determinat mobilizarea armatei austriece. „Geniu” (spirit calauzitor) si tovaras de drum i-a fost contele si capitanul de cavalerie Szechenyi Istvan, supranumit…