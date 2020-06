Stiri pe aceeasi tema

- Plajele din Vama Veche s-au redeschis in acest sfarsit de saptamana. Preturile pentru sezlonguri sunt de 30 de lei in timpul saptamanii si 35 de lei in weekend, adica mai scumpe cu 5 lei fata de anul trecut, potrivit Mediafax.Daca anul trecut un sezlong la Vama Veche costa 25 de lei in timpul saptamanii…

- Pe plaja din Mamaia , zeci de localnici din Constanța și din stațiune, dar și familii din țara care au dat o fuga pe litoral, au luat la pas promenada, pe jos sau cu bicicletele, au stat pe nisip la soare ori au facut sporturi nautice. Au fost 22 de grade Celsius in aer și 16 in apa marii. Deși…

- Specialiștii au avertizat ca urmeaza o perioada de frig, foamete , cutremure , erupții vulcanice, daca activitatea solara nu va mai fi la fel de intensa. Experții cred ca suntem pe cale sa intram in cea mai profunda perioada de „recesiune” a soarelui inregistrata vreodata, deoarece petele au disparut.…

- Plaja de aproape 2 kilometri din localitatea Zahara de los Atunes a fost data cu dezinfectant pulverizat direct din tractoare, declanșand un val de indignare in comunitate. Potrivit activiștilor de mediu, ecosistemul a fost distrus.

- Noul coronavirus, cauza pandemiei de covid-19, slabeste intr-o atmosfera calda si umeda si sub razele soarelui, arata un studiu al Guvernului american, prezentat la Casa Alba, relateaza AFP.”Observatia noastra cea mai izbitoare de pana acum este efectul puternic pe care pare sa-l aiba lumina…

- Rezultatele preliminare a testelor realizate in laborator au aratat ca virusul nu rezista expunerii prelungite la soare si umiditate ridicata. Oamenii de stiinta americani au izolat virusul in laborator si au simulat lumina solara. In mediul controlat coronavirusul a fost distrus imediat. Savantii spera…