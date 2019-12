Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Permanent National al PSD a decis sa sustina orice propunere a oricarui partid politic pentru abrogarea pensiilor speciale din Romania, a declarat luni vicepresedintele in conducerea colectiva interimara a PSD, Gabriel Zetea.

- PSD a decis, luni, in cadrul sedintei conducerii interimare a partidului, sa sustina, in Parlament, abrogarea tuturor pensiilor speciale din Romania, mai putin pensiile de serviciu ale militarilor. Anuntul a fost facut de vicepresedintele PSD Gabriel Zetea, la finalul sedintei Comitetului Executiv National…

- Biroul Permanent National al PSD a decis sa sustina orice propunere a oricarui partid politic pentru abrogarea pensiilor speciale din Romania, a declarat luni vicepresedintele in conducerea colectiva interimara a PSD, Gabriel Zetea. "Biroul Permanent National a decis, prin vot, ca PSD sa nu sustina…

- PNL va sustine anularea pensiilor speciale, cu exceptia pensiilor militarilor si magistratilor care au deja o decizie a Curtii Constitutionale, a declarat luni vicepremierul Raluca Turcan. Se va elimina astfel o inechitate crasa in sistem, a adaugat Turcan. „Sunt aproape 9 miliarde de euro pe an cheltuiti…

- Conducerea Camerei Deputatilor a introdus pe ordinea de zi a plenului de miercuri, la solicitarea PSD, mai multe proiecte de lege, printre care abrogarea recursului compensatoriu, abrogarea pensiilor speciale, eliminarea supraacizei la carburanti si cel privind transportului judetean de calatori.Surse…

- Ludovic Orban s-a intalnit, vineri dimineața. cu liderii USR și PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș, au declarat pentru MEDIAFAX surse politice. Printre prioritațile prezentate de președintele PLUS premierului se numara alegerile locale in doua tururi, impozitarea pensiilor speciale și anticipatele.Citește…

- Grupul deputatilor ALDE din Camera Deputatilor va fi reinfiintat, a anuntat luni deputatul Ion Cupa, care precizeaza ca s-a reafiliat la acest grup, pe care il parasise la inceputul lunii septembrie, scrie Agerpres. "Am decis refacerea grupului ALDE la Camera Deputatilor. In urma discutiilor…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, acuza social - democrații ca sunt calaii militarilor din Romania. Totul dupa ce, ieri, Senatul a adoptat legea privind impozitarea pensiilor speciale. Camera decizionala privind adoptarea proiectului va fi cea a Deputaților."Anunt important pentru toti militarii…