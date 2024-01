Zelenski se face ecoul retoricii lui Putin! Ziua Unitații Ucrainei trebuia neaparat sa fie marcata printr-o manifestare a mandriei naționale. Cu toate acestea, decizia președintelui Volodimir Zelenski de a emite un decret „cu privire la teritoriile din Federația Rusa locuite istoric de ucraineni” a reprezentat o provocare politica deschisa la adresa Moscovei, o provocare care, in mod ciudat, a avut un ecou […] The post Zelenski se face ecoul retoricii lui Putin! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a emis luni, 22 ianuarie, un decret in care enumera regiunile din Rusia locuite, potrivit lui, "istoric" de ucraineni si a cerut ca drepturilor acestora sa fie respectate, intr-un text despre care se crede ca va starni furia Moscovei, scrie agenția France Presse,…

